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موسكو تعلن أنها ستردّ بالمثل على طرد دبلوماسييها من دول أوروبية

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موسكو تعلن أنها ستردّ بالمثل على طرد دبلوماسييها من دول أوروبية
Sputnik SERGEI GUNEEV
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - أرشيف
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستردّ بالمثل على جميع الخطوات غير الودية الصادرة عن عدد من الدول الأوروبية.

وقالت زاخاروفا إن "الرد سيشمل كل الإجراءات غير الودية التي تتخذ ضد المؤسسات والبعثات الروسية".

وأعلنت بلجيكا في وقت سابق أنها "طردت 21 دبلوماسيا روسيا، فيما قالت هولندا إنها طردت 17 دبلوماسيا روسيا".

من جهتها، قامت إيرلندا بطرد 4 دبلوماسيين، وأكدت جمهورية التشيك أنها ستطرد دبلوماسيا روسيا واحدا.

وأشارت الدول الأوروبية إلى أن طرد الدبلوماسيين الروس جاء بداوفع ممارستهم التجسس أو تهديدهم أمنها، حسب زعمها.

المصدر: "نوفوستي"

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