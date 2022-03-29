سيئول تنفي استخدام السيدة الأولى كيم جونغ-سوك أموال دافعي الضرائب لشراء ثيابها

نفت سيئول، اليوم الثلاثاء، مزاعم حول شراء السيدة الأولى كيم جونغ-سوك، ثيابها من أموال دافعي الضرائب.

وقالت شين هيه-هيون، نائبة المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، إن كيم جونغ-سوك اشترت الثياب بأموالها خلال فترة ولاية الرئيس مون جيه-إن التي استمرت 5 سنوات.

ونفت التكهنات المثارة بأن كيم ربما استخدمت أموال دافعي الضرائب في شراء ثيابها.

وقالت: "فيما يتعلق بثياب السيدة الأولى في المناسبات الرسمية، فهذه الادعاءات المثارة لا أساس لها، مثل استخدام نفقات الأنشطة الخاصة".

وفيما يتعلق بالملابس المخصصة التي ارتدتها كيم خلال الأحداث أو القمم الدولية، فقد تبرعت بها بعد ذلك أو أعادتها، وفقا لمسؤول كبير في المكتب الرئاسي.

وقد أثارت مشتريات "كيم" من الثياب والمجوهرات الانتباه مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي. وطالبت النائبة "جونغ مي-كيونغ"، من حزب سلطة الشعب المعارض، من المكتب الرئاسي أن يكشف عن المبالغ التي تم إنفاقها على هذه الأغراض.

المصدر: "يونهاب"