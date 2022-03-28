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ماكرون يخطط للاتصال مع بوتين الثلاثاء

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ماكرون يخطط للاتصال مع بوتين الثلاثاء
Legion-Media Dominique Jacovides/Pool/Abaca/Sipa USA
صورة من الأرشيف
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أعلنت الخارجية الفرنسية أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بصدد الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، في حديث لقناة "بي إف إم" الفرنسية، إن "الرئيس ماكرون يخطط للاتصال مع فلاديمير بوتين مجددا يوم الثلاثاء".

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وذكّرت بأن الرئيس الفرنسي قد أجرى "سلسلة من المحادثات المطولة مع الرئيس الروسي".

وأكدت أن "فرنسا تعتزم إبقاء هذه القناة للاتصال مفتوحة".

وأشارت إلى أن ماكرون يخطط لمناقشة تفاصيل العملية الإنسانية المزمعة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة مع بوتين.

المصدر: تاس

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