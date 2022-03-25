ماكرون يعتزم بحث الوضع في أوكرانيا مع بوتين في المستقبل القريب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته التحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقال ماكرون يوم الجمعة بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أتوقع محادثة جديدة مع الرئيس بوتين في غضون 48-72 ساعة القادمة"، موضحا أن أحد مواضيع الحوار سيكون العملية الإنسانية في ماريوبول.

وزار ماكرون موسكو في 7 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره الروسي. وفي اليوم التالي، زار الزعيم الفرنسي كييف. وبعد الحوار في موسكو، أجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. وجرت المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين في 22 مارس الجاري.

وكشف الرئيس الفرنسي في وقت سابق اليوم، عن خطط مشتركة بين بلاده وتركيا واليونان لتنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين عن ماريوبول، وأكد ينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.

المصدر: تاس