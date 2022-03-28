هندوراس تؤيد قرار تسليم رئيسها السابق هيرنانديز إلى واشنطن

أيدت المحكمة العليا في هندوراس قرار تسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليه تهما بالضلوع في تجارة المخدرات.

واحتجزت سلطات هندوراس الرئيس السابق في 15 فبراير في عاصمة البلاد تيغوسيغالبا.

ولا يزال بإمكان محامي هيرنانديز تقديم طلب طعن في محكمة الاستئناف ضد حكم التسليم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الرئيس السابق قد أعلن في وقت سابق استعداده للمشاركة طوعا في المحاكمة و"الدفاع عن براءته".

في نهاية مارس 2021، حكمت محكمة أمريكية على شقيقه خوان أنطونيو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه في تجارة المخدرات.

المصدر: تاس