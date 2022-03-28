الرئيس الكولومبي يحمّل "القوات الثورية الكولومبية" مسؤولية تفجير بوغوتا

اتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أنصار تنظيم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" بالوقوف وراء التفجير الذي وقع بالقرب من مركز للشرطة في بوغوتا وأسفر عن مقتل شخصين.

وقال الرئيس الكولومبي في بيان نشره على "تويتر": "نشعر بالحزن الشديد إزاء فقدان ضحايا نتيجة العمل الإرهابي الجبان لأنصار "القوات المسلحة الثورية الكولومبية". ونعرب عن تعازينا لعائلاتهم. ولن نتوقف حتى نجد مرتكبي هذا العمل الوحشي".

ووقع انفجار بالقرب من مركز للشرطة بإحدى المقاطعات الجنوبية للعاصمة الكولومبية.

ونتيجة للانفجار قتل طفلين، ونقل 17 شخصا في المستشفيات.

المصدر: تاس