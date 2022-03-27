كولومبيا.. مقتل طفل وإصابة 12 شخصا بانفجار قرب مركز للشرطة في العاصمة

ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن طفلا توفي متأثرا بجروحه وأصيب 12 شخصا آخرون نتيجة انفجار وقع قرب مركز للشرطة بإحدى المقاطعات جنوب العاصمة الكولومبية.

وأشارت صحيفة "El Tiempo" المحلية، إلى أن "طفلا توفي نتيجة أصابته في الانفجار في المستشفى متأثرا بجراحه".

وقال مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان في بوغوتا، إن "ما مجموعه 12 شخصا أصيبوا في الحادث".

وأضاف: "نأسف لوفاة صبي يبلغ من العمر 12 عاما في المستشفى ونعرب عن تضامننا مع والديه وأحبائه، ووفقا للبيانات الأولية، هناك حاليا 7 بالغين و5 قاصرين مصابين".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بنوافذ أكثر من 60 منزلا، فيما وصفت السلطات الأمنية الحادث بأنه "عمل إرهابي"، وأعلنت مكافأة قدرها 300 مليون بيزو كولومبي (حوالي 80 ألف دولار) للحصول على معلومات حول مكان وجود المسؤولين عن الهجوم.

المصدر: "تاس"