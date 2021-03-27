كولومبيا.. اتهام منشقين عن "فارك" بتفجير سيارة مفخخة

اتهمت السلطات في كولومبيا منشقين عن جماعة "فارك" المسلحة، بتفجير سيارة ملغومة في بلدة كورينتو بمقاطعة كاوكا، مما أسفر عن إصابة 43 شخصا بينهم 11 مسؤولا حكوميا.

ودانت الحكومة وبعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم الذي وقع أمس الجمعة.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو: "نعرب عن تضامننا مع كل المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي العشوائي الذي وقع بتفجير سيارة ملغومة أمام مكتب رئيس البلدية في كورينتو".

وأضاف: "الهجوم نفذته جماعة منشقة عن فارك".

من جهتها، قالت بعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا، إنه "لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة في المناطق المتضررة من العنف لحماية المجتمعات وإعطاء ضمانات للأمن".

ويرفض المنشقون عن "فارك" اتفاق سلام أبرم عام 2016، أنهى دور الجماعة في الصراع المسلح في البلاد، الذي خلف 260 ألف قتيل وملايين النازحين.

المصدر: "رويترز"