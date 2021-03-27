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ارتفاع عدد المصابين بانفجار قنبلة في كولومبيا إلى 43 شخصا

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ارتفاع عدد المصابين بانفجار قنبلة في كولومبيا إلى 43 شخصا
Reuters
صورة أرشيفية
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قال وزير دفاع كولومبيا دييغو مولانو، الليلة الماضية، إن عدد المصابين نتيجة انفجار قنبلة في مبنى بلدية كورينتو (دائرة كاوكا الغربية)، ارتفع من 17 إلى 43 شخصا.

وأضاف الوزير، في تغريدة على "تويتر": "عدد الجرحى 43 شخصا، بينهم ستة إصابات خطيرة".

وحمل الوزير، أنصار ممثلي الجماعة اليسارية الراديكالية "فارك"( القوات المسلحة الثورية الكولومبية)، مسؤولية هذا الهجوم.

جدير بالذكر، إن مجهولين، قاموا يوم أمس، بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى بلدية بلدية كورينتو.

المصدر: تاس

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