ارتفاع عدد المصابين بانفجار قنبلة في كولومبيا إلى 43 شخصا

قال وزير دفاع كولومبيا دييغو مولانو، الليلة الماضية، إن عدد المصابين نتيجة انفجار قنبلة في مبنى بلدية كورينتو (دائرة كاوكا الغربية)، ارتفع من 17 إلى 43 شخصا.

وأضاف الوزير، في تغريدة على "تويتر": "عدد الجرحى 43 شخصا، بينهم ستة إصابات خطيرة".

وحمل الوزير، أنصار ممثلي الجماعة اليسارية الراديكالية "فارك"( القوات المسلحة الثورية الكولومبية)، مسؤولية هذا الهجوم.

#ConsejoDeSeguridad#Cauca

Hechos en Corinto:

- Acción terrorista indiscriminada contra población civil por parte de disidencias de las FARC 'Columna Móvil Dagoberto Ramos' al mando de alias 'Cejas'

- 43 lesionados (11 funcionarios públicos)

- Daños materiales @CorintoAlcaldiapic.twitter.com/SpLhvRdjhn — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 27, 2021

جدير بالذكر، إن مجهولين، قاموا يوم أمس، بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى بلدية بلدية كورينتو.

المصدر: تاس