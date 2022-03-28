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ماتفيينكو: العملية الروسية في أوكرانيا تسير حسب خطتها وبالتقيد التام بالحفاظ على حياة المدنيين

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ماتفيينكو: العملية الروسية في أوكرانيا تسير حسب خطتها وبالتقيد التام بالحفاظ على حياة المدنيين
Sputnik
رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو - أرشيف
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أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن العملية العسكرية الروسية تسير وفقا لخطتها، وبتوجيه واضح من الرئيس فلاديمير بوتين بالحفاظ على حياة المدنيين.

وقالت خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولين أشيمباييف: "العملية تسير حسب الخطة. لو كان هدفنا احتلال أوكرانيا، صدقوني، لاستطعنا ذلك في غضون بضعة أيام، ولكن بأي ثمن؟".

وأضافت: "هناك تعليمات واضحة من القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية بالحفاظ التام على حياة المدنيين" في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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