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ماتفيينكو تتحدث عن شرط اللقاء بين بوتين وزيلينسكي

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ماتفيينكو تتحدث عن شرط اللقاء بين بوتين وزيلينسكي
RT
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن، لكن بشرط الصياغة الأولية للاتفاقيات بين البلدين.

وأضافت رئيسة المجلس في حديث مع التلفزيون الصيني: "سيكون الاجتماع ممكنا، عندما يتفق الجانبان الأوكراني والروسي على جدول الأعمال وتتم بشكل ما صياغة الوثيقة النهائية، التي ينبغي أن يتم إقرارها. أما بخلاف ذلك، فسيتم نشر الأمل في أن الرئيسين سيجتمعان الآن ويتحدثان ولن تكون هناك نتيجة – فما هو الداعي لعقد مثل هذه اللقاءات؟".

وقالت ماتفيينكو، إن روسيا مستعدة لهذا الشكل من اللقاء "الموضوعي" لكن بشرط وجود الوثائق النهائية له.

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وشددت على أن "الاجتماع يجب أن يعطي نتائج. مثل هذه الاجتماعات يتم التحضير لها، وهي ليست مجرد اجتماع، من أجل الدردشة".

المصدر: نوفوستي

 

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