المعارضة الباكستانية تأمل أن يؤدي اقتراح سحب الثقة لعزل خان

طرح نواب المعارضة الباكستانيون مبادرة في البرلمان اليوم الاثنين لسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان على أمل الإطاحة بحكومته، وسط اتهامات بسوء إدارته لاقتصاد البلاد.

وفيما يحاول تحالف من نواب المعارضة يدعى حركة "باكستان الديمقراطية" إبعاد شركاء خان في الائتلاف الحاكم، وبدا بعضهم مستعدا للتخلي عنه.

واقترح شهباز شريف، زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية التصويت على سحب الثقة من خان،

وقبل نائب رئيس البرلمان قاسم سوري الطلب وأجل انعقاد المجلس حتى الخميس، حيث سيبدأ النواب ثلاثة أيام من المداولات قبل إجراء التصويت.

تقول المعارضة الباكستانية إن لديها 172 صوتا مطلوبة في المجلس المكون من 342 مقعدا للإطاحة بحكومة خان.

بدأت الفوضى السياسية بعد أن أعلنت المعارضة أنها ستتقدم بطلب التصويت على سحب الثقة من خان قبل أسابيع، ما يعرض الحكومة للخطر. ويعتبر ذلك أقسى تحد تواجهه حياة خان السياسية.

يأتي تطور اليوم بعد يوم من تعهد خان بالتغلب على جهود سحب الثقة بمساعدة نواب من حزبه حركة إنصاف باكستان والحلفاء السياسيين.

وصل خان إلى الحكم في انتخابات 2018 حاصدا 176 صوتا، ويحتاج 172 صوتا للبقاء في الحكم، لكن نحو 12 نائبا من حزبه الحاكم تمردوا واتهموه أيضا بسوء إدارة اقتصاد البلاد.

المصدر: AP