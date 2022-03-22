عمران خان يحث العالم الإسلامي على الوساطة في حرب أوكرانيا

حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزراء خارجية الدول ذات الأغلبية المسلمة على المساعدة في إنهاء الأزمة بأوكرانيا، مناشدا أيضا كبير الدبلوماسيين الصينيين الانضمام إلى هذه الجهود.

وجاء تصريح خان خلال حديثه اليوم الثلاثاء بإسلام أباد لـ57 عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، والتي شهدت لأول مرة حضور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، كضيف خاص.

وحذر خان من أن الحرب في أوكرانيا "يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على العالم"، مشيرا إلى معاناة بقية العالم بالفعل من ارتفاع أسعار النفط والغاز والقمح من منطقة تعرف باسم سلة خبز العالم.

وحث خان الوزراء على "التوسط ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع".

المصدر: "أسوشيتد برس"