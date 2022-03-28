لافروف يبحث مع نظيره الكويتي أحداث أوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر الصباح، وذلك بمبادرة من الجانب الكويتي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "خلال المكالمة المفصلة تم بحث المسائل الحيوية للتطوير المقبل للعلاقات الروسية الكويتية الصديقة تقليديا بما فيها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين".

وأضاف: "أخبر سيرغي لافروف أحمد ناصر الصباح بتطور الأوضاع في أوكرانيا في ضوء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة وسير المفاوضات السلمية مع السلطات الأوكرانية. وأشار الوزير بشكل خاص إلى أنه ضمان سلامة السكان المدنيين يعد أولوية مطلقة لروسيا أثناء تنفيذ مهام نزع سلاح أوكرانيا وتحريرها عن النازية".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية