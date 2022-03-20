الكويت تنتقد تجاهل الاتحاد البرلماني الدولي لـ"الجرائم الإسرائيلية" في ظل الدعوات لطرد روسيا منه

أكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أنه "لا يجوز التعاطي مع الأزمة الروسية ـ الأوكرانية بمعيار في حين يتم التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بمعيار مختلف تماما".

وفي مداخلة خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في إندونيسيا، توجه الغانم إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو قائلا: "رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي تفترض أن يمتثل الجميع وليس الكتلة الأوروبية فقط مع كامل تقديرنا لها".

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وأضاف: "في الوقت الذي تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة إزاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية التي بدأت منذ أسابيع قليلة بما فيها دعوات لطرد روسيا من الاتحاد، نجد أن هناك تغافلا تاما وتجاهلا كاملا للجرائم الإسرائيلية واحتلالها المستمر لفلسطين منذ أكثر من 60 عاما".

وتابع: "نحن نرفض الاحتلال بالمطلق فأنا من بلد جرب ويلات الاحتلال قبل أكثر من 30 عاما، ولكن علينا في الوقت ذاته التأكيد على رفضنا لمبدأ الكيل بمكيالين إزاء كل القضايا السياسية ذات الطابع الحقوقي".

المصدر: "الأنباء"