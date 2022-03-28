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إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

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إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا
AP Abir Sultan Source:EPA POOL
رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت،
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، بفيروس كورونا.

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وقال حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي في "فيسبوك" موضحا: "أصيب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بفيروس كورونا..إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته".

وأضاف الحساب: "هذا وسيعقد رئيس الوزراء هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت أمس، بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد اجتمع الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه طيفا من الملفات الدولية الأكثر إلحاحا، منها تطورات الوضع في أوكرانيا وملف إيران النووي.

المصدر: RT

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