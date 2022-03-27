الاتفاق على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول.

وجاء في بيان الرئاسة التركية: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول".

ونقلت وكالة تاس في وقت سابق اليوم عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن وفدا روسيا وأوكرانيا قاما بعمل كاف عن بعد، وحان الوقت الآن لـ"مزامنة الساعات" واللقاء جها لوجه.

المصدر: وكالات