الولايات المتحدة.. إجلاء آلاف الأشخاص إثر حرائق كولورادو

تلقى نحو 19 ألف شخص في ولاية كولورادو الأمريكية أوامر بإخلاء منازلهم بسبب حرائق كبيرة اندلعت السبت في ظل الجفاف المخيم على المنطقة.

ووفقا للسلطات في مدينة بولدر، التي تقع على بعد 50 كيلومتر من دنفر عاصمة الولاية، بدت الحرائق أقل خطورة صباح الأحد، لكن بقي أكثر من 1600 شخص قيد أوامر الإجلاء.

وقال المسؤول في الإطفاء مايك سميث، إن "الحريق تم احتواؤه بنسبة 21%"، مضيفا أنه "لم يتم الإبلاغ عن إصابات حاليا، ولم يدمر أي مبنى".

وأشار إلى أن "اندلاع مثل هذه الحرائق قبل وقت طويل من بداية الصيف، يجعلنا قلقين قليلا بشأن الموسم المقبل".

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في بولدر، أن تكون درجات الحرارة قريبة من المعدل العام، لكن أقل حدة من السبت.

ودمرت حرائق هائلة اندلعت في ديسمبر الماضي، أحياء كاملة في هذا الجزء من كولورادو، في ظاهرة غير عادية خلال فصل الشتاء، حيث اشتعلت مئات المنازل مما أجبر عشرات آلاف السكان على الفرار.

وشهد هذا الجزء من الولايات المتحدة حرائق متواترة ومدمرة خلال السنوات الأخيرة، إذ عانت كاليفورنيا وأوريغون من حرائق غير مسبوقة.

ويرجح أن تتواصل شدة الجفاف وموجات ارتفاع درجات الحرارة، بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري، ما يعني توفير ظروف مثالية لحرائق الغابات.

المصدر: "أ ف ب"