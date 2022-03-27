الدفاع الروسية: أذربيجان سحبت قواتها من منطقة فوروخ في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأذربيجاني سحب قواته من محيط بلدة فوروخ في إقليم قره باغ بعد أن توغلت في منطقة نفوذ قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "بناء على نتائج المفاوضات، قام الجانب الأذربيجاني بسحب وحداته من منطقة بلدة فوروخ في إقليم قره باغ".

وأشارت الوزارة في بيان لها أمس السبت، إلى أن "قيادة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ تتخذ إجراءات حل المسألة، عقب توغل قوة عسكرية أذربيجانية إلى المنطقة"، ودعت أذربيجان لسحب قواتها من قره باغ.

بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الأرمينية بيانا السبت، على خلفية تفاقم التوتر العسكري في قره باغ وسط تقارير عن توغل قوات أذربيجانية عبر خط التماس بين طرفي النزاع في الإقليم في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية.

وجاء في البيان: "نعتقد أن توغل القوات الأذربيجانية إلى منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية يتطلب إجراء تحقيق في تصرفات عناصر قوات حفظ السلام وكذلك صياغة ونشر مطالبة واضحة بإرجاع القوات الأذربيجانية إلى مواقعها".

وختم البيان بالقول: "ننتظر من القوات الروسية خطوات ملموسة ومرئية إلى تسوية الوضع من أجل منع سقوط ضحايا جديدة وأعمال قتالية".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات