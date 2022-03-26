وزارة الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأذربيجانية دخلت منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات المسلحة الأذربيجانية دخلت منطقة مسؤولية كتيبة حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "قيادة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ تتخذ إجراءات حل المسألة".

وأضافت: "روسيا دعت أذربيجان لسحب قواتها من قره باغ".

من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في قره باغ فرض حالة الطوارئ في الإقليم.

وأشارت أمس الجمعة، إلى أن القوات الأذربيجانية قتلت اثنين من المقاتلين الأرمن في قره باغ، متهمة باكو بخرق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لسلطات قره باغ، أن "قوات العدو قتلت جنديين في جيش الدفاع بعدما أطلقت النار بأسلحة ومسيرات قتالية".

وتابعت: "الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة"، معربة عن أملها أن "تتمكن قوات حفظ السلام الروسية من إيجاد حل لهذه المسألة".

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بـ"تضليل المجتمع الدولي" في ما يتعلق بالأوضاع في قره باغ.

وأشارت إلى أن "أرمينيا تنشر معلومات مضللة، وأن قوات أذربيجان كانت تجري أعمالا ترمي إلى تحديد مواقعها الميدانية".

المصدر: RT + وكالات