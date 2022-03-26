أرمينيا: نأمل من قوات حفظ السلام الروسية أن تمنع اندلاع القتال في قره باغ

أعربت وزارة خارجية أرمينيا اليوم السبت عن أمل يريفان بأن تبذل قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قره باغ جهودا لمنع اندلاع القتال في المنطقة.

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وجاء في بيان أصدرته الوزارة على خلفية تفاقم التوتر العسكري في قره باغ وسط تقارير عن توغل قوات أذربيجانية عبر خط التماس بين طرفي النزاع في الإقليم في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية: "نعتقد أن توغل القوات الأذربيجانية إلى منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية يتطلب إجراء تحقيق في تصرفات عناصر قوات حفظ السلام وكذلك صياغة ونشر مطالبة واضحة بإرجاع القوات الأذربيجانية إلى مواقعها".

وختم البيان بالقول: ننتظر من القوات الروسية خطوات ملموسة ومرئية إلى تسوية الوضع من أجل منع سقوط ضحايا جديدة وأعمال قتالية".

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وكانت الخارجية الأرمينية أصدرت بيانا أمس الجمعة بمناسبة "أعمال أذربيجان الاستفزازية" على خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث توغلت قوات أذربيجانية في 24 مارس، إلى قرية باروخ الواقعة في منطقة المسؤولية الروسية، وذلك بعد قيام أذربيجان بقطع خط أنابيب وحيد كان يمد سكان قره باغ بالغاز الطبيعي.

وعبرت الوزارة حينها عن أمل يريفان في أن تتخذ قوات حفظ السلام الروسية تدابير لطرد القوات الأذربيجانية من هذه المنطقة.

المصدر: "تاس" + وكالة PanArmenian