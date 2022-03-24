أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاك خط التماس في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية انتهاك القوات الأذربيجانية خط التماس في منطقة قره باغ، وشددت على أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار والسلام الإقليميين.

وجاء في تصريح وزارة الخارجية الأرمينية: "اليوم في حوالي الساعة 16:00 انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية خط التماس في قره باغ في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية، وغزت قرية باروخ في آرتساخ (جمهورية قره باغ غير المعترف بها)".

وصرحت الوزارة بأن تصرفات الجانب الأذربيجاني تنتهك بشكل صارخ البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020، والذي بموجبه أنهي القتال وتوقفت الأطراف في مواقعها وانتشرت قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس.

وأضافت الوزارة: "نتوقع أن تتخذ قوات حفظ السلام الروسية التي يجري الاستفزاز في منطقة مسؤوليتها تدابير ضمان العودة الفورية للقوات الأذربيجانية إلى مواقعها الأصلية، والامتثال الصارم للالتزامات الواردة في البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر".

المصدر: وكالات