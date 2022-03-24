أرمينيا تحذر من "كارثة إنسانية" إثر قطع الغاز عن قره باغ

حذرت أرمينيا من وقوع "كارثة إنسانية" في إقليم قره باغ بعد تعليق إمدادات الغاز الضرورية إليه للتدفئة.

وعلّقت إمدادات الغاز للمنطقة السبت غداة الانتهاء من أعمال إصلاح خط أنابيب غاز من أرمينيا.

وتتهم يريفان أذربيجان بتعمد حرمان السكان الأرمن في قره باغ من الغاز، الأمر الذي نفته الخارجية الأذربيجانية معتبرة أن "لا أساس لهذه الادعاءات".

وحذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من أن المنطقة التي تشهد درجات حرارة شديدة الانخفاض "على شفا كارثة إنسانية".

وقال في اجتماع للحكومة: "هذا يظهر بوضوح أن سياسة أذربيجان تجاه أرمن قره باغ هي جعل حياتهم مستحيلة على أرضهم".

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إن هناك "حاجة ملحة لضمان الاستئناف الفوري لإيصال الغاز إلى السكان".

يذكر أن منطقة النزاع في قره باغ شهدت تصعيدا عسكريا بين أرمنيا وأذربيجان في أواخر سبتمبر عام 2020.

وتم وقف إطلاق النار بعد التوصل لاتفاق بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في نوفمبر، حيث تم الاتفاق على سحب القوات ونشر قوات حفظ سلام روسية ومراكز مراقبة روسية تركية، وتسليم بعض المناطق لأذربيجان.

المصدر: أ ف ب