وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش سكان بلاده بـ "القبيلة الحرة" الأخيرة في القارة الأوروبية.

وقارن رئيس صربيا، بلاده بقرية الغال في رواية الكوميكس عن أستريكس وأوبليكس، التي لم تخضع للإمبراطورية الرومانية.

وأضاف ألكسندر فوتشيتش، في فعالية انتخابية اليوم: "أود أن أخبركم بأنني سعيد. لا أستطيع أن أقول كل شيء، لكن اعتقد أنكم تفهموا ما أفكر فيه عندما أقول هذا. يسعدني أن هناك، كما في الرواية عن أستريكس وأوبليكس، قبيلة صغيرة من بلاد الغال تتمسك بحريتها وتحميها في أراضي أوروبا. وأنا فخور بأن هذه القبيلة الصغيرة، تضم مواطني صربيا، بلادنا التي تنتهج سياستها بشكل ذاتي ومستقل".

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وفي وقت سابق، قال فوتشيتش إن صربيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تفرض عقوبات على روسيا. وشرح ذلك باعتبارات أخلاقية وأشار إلى أنه يعتبر هذه الخطوة هي الخطوة الصحيحة.

المصدر: تاس