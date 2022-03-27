فوتشيتش يعلق على تصريح بايدن بشأن بوتين

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الحادة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدل على استمرار وتطور الصراع الجيوسياسي.

وأضاف الرئيس الصربي في حديث تلفزيوني: "بالنسبة لي، كان تصريح بايدن الأول والثاني بالأمس مهمين. كل شيء آخر حول تغيير السلطة شاهدناه في بلدان مختلفة... هذه رياضة يحبون ممارستها. هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أشياء من هذا القبيل".

وأشار رئيس صربيا إلى أنه يعرف بايدن كشخص حذر للغاية، ويستعد جيدا قبيل التحدث أمام الجمهور.

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وتابع فوتشيتش القول: "في محادثتنا الأولى معه، وبعد ذلك التقيت به شخصيا، أدركت أن لديه فريقا يقوم بدقة بتحضير لقاءاته، وهو دقيق إذا قال شيئا، لا وجود للصدفة. تصريح بايدن أمس كان أكثر أهمية من أي شيء آخر، وهو يعني علينا الاستعداد لصراع طويل وحرب، وهذا ما يقلقني".

وأشار رئيس صربيا، إلى أن تفاقم الوضع في قره باغ في يؤكد صحة القلق.

المصدر: نوفوستي