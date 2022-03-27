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خسائر القوات الأوكرانية في دونباس يوم أمس بلغت 90 مسلحا

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خسائر القوات الأوكرانية في دونباس يوم أمس بلغت 90 مسلحا
Sputnik
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تفيد الأنباء الواردة من جبهات القتالية في جمهوريتي دونباس، بأن الفصائل المسلحة الأوكرانية خسرت خلال الـ24 ساعة الماضية، 90 عنصرا.

وذكرت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، أن خسائر قوات أوكرانيا بلغت يوم أمس، 50 شخصا.

وخلال المواجهات المسلحة مع قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، فقدت القوات الأوكرانية 40 شخصا.

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ووفقا لبيان قيادة القوات الشعبية في هذه الجمهورية، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي  

 

 

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