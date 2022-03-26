وسائل إعلام: مقتل رجل بإطلاق نار في كندا

أعلنت وسائل إعلام كندية، أن رجلا لقي مصرعه في حادث إطلاق نار في مقاطعة "هاليفاكس" بولاية نيوزيلندا الجديدة في كندا.

وأشارت قناة "سي تي في" المحلية، السبت، إلى أن الحادث وقع وسط أكبر مدينة في كندا الأطلسية. وأوضحت، أن الشرطة وعند وصولها إلى مكان الحادث، عثرت على شاب مصاب بأعيرة نارية.

وتابعت: "أعلن لاحقا عن وفاته عقب نقله إلى المستشفى".

وفتحت إدارة إنفاذ القانون الكندية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: "تاس"