الخارجية التشيكية تستدعي السفير الروسي

أعلنت الخارجية التشيكية استدعاء السفير الروسي لدى براغ ألكسندر زمييفسكي للاحتجاج لديه على "استفزازات هيئات حكومية روسية للدبلوماسيين التشيك في روسيا".

وقالت الوزارة في بيان نشر على "تويتر": "دعا نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن سموليك السفير الروسي لدى براغ ألكسندر زميفسكي إلى وزارة الخارجية مساء السبت، واحتج على استفزازات هيئات حكومية روسية للدبلوماسيين بالسفارة التشيكية في روسيا".

وأضافت: "السلوك غير المقبول للسلطات الروسية يتعارض مع التزامات الدولة المضيفة وفقا لاتفاقية فيينا".

المصدر: نوفوستي