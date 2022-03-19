رئيس التشيك السابق يدين معاداة الروس ويرفض إعادة "وسام بوشكين" إلى روسيا

استنكر الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس مظاهر معاداة الروس على خلفية الأحداث في أوكرانيا ورفض الرد على الدعوات لإعادة "وسام بوشكين" الروسي الذي تسلمه في عام 2007.

وقال كلاوس في مقابلة مع صحيفة "ليدوف نوفي": "أرفض مظاهر معاداة الروس الرخيصة الموجود اليوم، وأرفض الإنكار العشوائي للثقافة الروسية وما شابه ذلك".

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واعتبر الرئيس التشيكي السابق أن رفض الوسام الروسي سيكون عملا طفوليا، ولن يسمح بمثل هذا الشيء إلا تحت التهديد بالقتل.

وفاتسلاف كلاوس هو أول مواطن تشيكي يُمنح "وسام بوشكين"، والذي حصل عليه تقديرا "لخدماته في التقريب بين الشعوب والحفاظ على تراثها الثقافي".

وتعليقا على الآثار المحتملة للوضع في أوكرانيا على جمهورية التشيك، توقع الرئيس السابق أن تتجاوز نفقات الجمهورية على اللاجئين تكاليف مكافحة جائحة فيروس "كورونا" بشكل كبير.

المصدر: تاس