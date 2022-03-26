واشنطن ترصد مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تعتزم تقديم 100 مليون دولار إضافية لمساعدة وزارة الداخلية الأوكرانية لتأمين الحدود والنظام وحماية البنية التحتية الحكومية.

وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "تعتزم الولايات المتحدة تقديم 100 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتحسين قدرات وزارة الداخلية الأوكرانية".

وأضاف: "المساعدة الإضافية ستدعم التدفق المستقر لمعدات الحماية الشخصية، والمعدات الميدانية والتكتيكية، وكذلك الإمدادات الطبية والسيارات المدرعة ومعدات الاتصالات لدائرة حرس الحدود والشرطة في أوكرانيا".

وأعلن بلينكن في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة ستخصص أكثر من 186 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والدعم للاجئين من أوكرانيا".

المصدر: RT