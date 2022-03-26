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كييف تؤكد أن واشنطن "لا تعارض" تسليمها مقاتلات بولندية

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كييف تؤكد أن واشنطن
Globallookpress
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن الولايات المتحدة أكدت لكييف أنها "لا تعارض" تسليم وارسو مقاتلات للقوات الأوكرانية.

وقال كوليبا في تصريح مكتوب لوكالة "فرانس برس" أن "الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات"، مضيفا أن "الكرة الآن في ملعب بولندا".

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وأضاف: "سندرس هذه المسألة بشكل مفصل في محادثاتنا مع زملائنا البولنديين للاستماع إلى موقفهم. لكنني أود أن أكون واضحا، أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من المقاتلات".

وتابع: "نحتاج إليها لخلق توازن في الأجواء ومنع الروس من ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وإلقاء مزيد من القنابل على مدننا وقتل عدد أكبر من المدنيين".

والتقى كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف صباح اليوم السبت الرئيس الأمريكي جو بايدن في وارسو، على هامش اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وأعلنت بولندا في وقت سابق استعدادها "لنقل عاجل ومجاني كافة مقاتلاتها "ميغ-29" إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا ووضعها في تصرف واشنطن هناك"، على أن تسلم بعدها لأوكرانيا.

المصدر: ا ف ب

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