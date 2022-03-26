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بايدن وبلينكن وأوستن اجتمعوا مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في بولندا

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بايدن وبلينكن وأوستن اجتمعوا مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في بولندا
AP Evan Vucci
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استضافت بولندا اليوم السبت محادثات جمعت بين وزري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، دميتري كوليبا وأليكسي ريزنيكوف، مع كبار المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم الرئيس جو بايدن.

وذكر كوليبا على حسابه في "تويتر" أنه وريزنيكوف عقدا في وارسو اجتماعا رباعيا مع نظيريهما الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، لافتا إلى أن هذه الصيغة تتيح "البحث عن قرارات عملية في المجالين السياسي والدفاعي على حد سواء بغية توطيد قدرة أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي".

كما انضم بايدن أيضا إلى الاجتماع الذي عقد في فندق ماريوت في وسط وارسو، وفقا لصحفيين مرافقين للرئيس الأمريكي خلال جولته الأوروبية الحالية وصور نشرتها وكالة "أسوشيتد برس".

ويمثل هذا أول لقاء حضوري بين بايدن ومسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT + وكالات

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