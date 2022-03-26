بايدن وبلينكن وأوستن اجتمعوا مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في بولندا

استضافت بولندا اليوم السبت محادثات جمعت بين وزري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، دميتري كوليبا وأليكسي ريزنيكوف، مع كبار المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم الرئيس جو بايدن.

وذكر كوليبا على حسابه في "تويتر" أنه وريزنيكوف عقدا في وارسو اجتماعا رباعيا مع نظيريهما الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، لافتا إلى أن هذه الصيغة تتيح "البحث عن قرارات عملية في المجالين السياسي والدفاعي على حد سواء بغية توطيد قدرة أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي".

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

كما انضم بايدن أيضا إلى الاجتماع الذي عقد في فندق ماريوت في وسط وارسو، وفقا لصحفيين مرافقين للرئيس الأمريكي خلال جولته الأوروبية الحالية وصور نشرتها وكالة "أسوشيتد برس".

ويمثل هذا أول لقاء حضوري بين بايدن ومسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT + وكالات