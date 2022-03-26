رئيس صربيا: لن ننضم للناتو احتراما لذكرى أطفالنا القتلى عام 1999

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه لا ينبغي لصربيا أن تنضم إلى حلف الناتو احتراما لذكرى أطفالها الذين قتلوا بقصف الحلف عام 1999، مؤكدا أن بلاده ستدافع عن سمائها وأرضها بنفسها.

وقال فوتشيتش في تجمع انتخابي بمدينة أوزيتش يوم السبت: "سيقول البعض لا تقل "لن ننضم للناتو أبدا".

جوابي هو أنه يجب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع الجميع، هم كبار وأقوياء، لكن لا ينبغي لنا أبدا الانضمام إلى حلف الناتو، لأننا لا نجرؤ على نسيان الأطفال الذين قتلوهم، ويجب أن نكون أقوياء ونتحلى بالصلابة بما يكفي للدفاع عن أرضنا وسمائنا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجمهورية يوم 3 أبريل، وفوتشيتش مرشح رئاسي ورئيس الحزب التقدمي الصربي الحاكم.

وشهدت صربيا، يوم 24 مارس مسيرات على مستوى البلاد حملت شعار "نحن ضد الناتو"، أحيا فيها المواطنون ذكرى ضحايا قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا قبل 23 عاما.

واستمرت الضربات الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي في الفترة من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999، وأدت إلى مقتل أكثر من 2.5 ألف شخص بينهم 87 طفلا وخسائر بلغت 100 مليار دولار.

ووفقا للأطباء، أدى استخدام الناتو قنابل اليورانيوم تدمير المنشآت الخطرة بيئيا أثناء الضربات الجوية، فيما صربيا الآن الأولى بإصابات السرطان في أوروبا، حيث يتم تشخيص 60 ألف حالة سنويا.

المصدر: نوفوستي