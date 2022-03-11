فوتشيتش: شعب صربيا لم يؤيد موقف بلغراد بإدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن معظم مواطني صربيا لم يؤيدوا تصويت بلغراد لصالح قرار إدانة العملية الروسية في أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في مؤتمر مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بلغراد: "لدينا موقف واضح ودقيق للغاية بشأن مسألة القانون الدولي ولا نخفيه.. مثل قراري الصعب الذي عارضته غالبية سكان صربيا، وأعلنته شخصيا، دون أن أختبئ وراء أحد.. يمكن أن نقدم لك أيضا بيانات دقيقة لمدى ضآلة نسبة الأشخاص في صربيا الذين أيدوا هذا القرار، لكنني أعتقد أن هذا الموقف يعزز مكانة صربيا كدولة تحترم القانون الدولي، وهذا أمر ضروري".

وأكد فوتشيتش في خطاب للأمة في وقت سابق أن "صربيا صوتت لصالح قرار يدين العملية الروسية في أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "صربيا كانت آخر دولة في أوروبا لم تفرض عقوبات على روسيا".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا قرارا يدين العملية الروسية في أوكرانيا، حيث صوت ممثلو 141 دولة لصالحه، فيما صوتت ضده 5 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

المصدر: "تاس"