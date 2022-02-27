صربيا.. مسيرة مؤيدة لروسيا في حربها ضد النازيين الجدد في أوكرانيا

نظمت في العاصمة الصربية بلغراد مسيرة سيارات مؤيدة لروسيا في حربها ضد النازيين الجدد في أوكرانيا.

وألصق المنظمون حرف "Z" على السيارات، مشابه للحرف المرسوم على المعدات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وكتب منظم المسيرة على صفحته في "فيسبوك": "ندعو جميع الصرب المحبين للحرية إلى مسيرة كبيرة لدعم روسيا في 4 مارس في بلغراد أمام النصب التذكاري لنيقولاي الثاني. الصرب مع روسيا! الله معنا".

ونشر المنظمون صورا للمسيرة في شوارع المدينة حيث توقفت قافلة السيارات أمام السفارة الروسية في بلغراد.

وترجّل المشاركون من سياراتهم ولوحوا بأعلام روسيا وصربيا وبيلاروس وكوريا الشمالية، حاملين صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات