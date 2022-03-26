موسكو: نتخذ كافة الإجراءات للتهدئة في قره باغ

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تعمل مع كافة الأطراف لتهدئة الوضع المتفاقم في إقليم قره باغ، معربة عن قلقها تجاه الأحداث الأخيرة هناك.

وجاء في بيان الوزارة: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التوتر المتزايد في إقليم قره باغ.. وقائع الاختراق المسلح لمنطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية وانتهاك وقف إطلاق النار تتعارض مع الاتفاق الذي وقعت عليه روسيا وأذربيجان وأرمينيا في نوفمبر 2020".

وأضاف: "نحث طرفي الأزمة على التحلي بضبط النفس والتقيد الصارم بالاتفاقات الثلاثية القائمة على أعلى مستوى، من خلال التعاون مع قوات حفظ السلام الروسية".

وشددت الوزارة على أنها تجري جميع الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن "القوات المسلحة الأذربيجانية دخلت منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "قيادة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تتخذ الإجراءات اللازمة".

المصدر: RT + "نوفوستي"