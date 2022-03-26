بايدن يلتقي وزيرين أوكرانيين في وارسو

يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت في وارسو في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.

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وأفاد البيت الأبيض في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا: "هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بالمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أليسكي ريزنيكوف".

وسيكون هذا أول لقاء لبايدن مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة عصر اليوم في قصر وارسو الملكي.

ووصل بايدن إلى بولندا أمس الجمعة في ختام سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، والتقى أمس جنودا أمريكيين متمركزين في جنوب شرق بولندا.

المصدر: أ ف ب