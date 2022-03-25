 
مباشر

بايدن يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا

أخبار العالم

بايدن يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا
Legion-Media Future Image
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sogg

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا "لأسباب معروفة"، وقال إنه كان يأمل في أن يراقب "بأم عينيه" ما يحدث في البلد المذكور.

وقال في مؤتمر مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، بثه البيت الأبيض: "أنا هنا في بولندا لأرى بنفسي الأزمة الإنسانية. وبصراحة، أشعر بخيبة أمل لأنني لا أستطيع رؤية كل شيء بأم عيني، كما أستطيع في أماكن أخرى.. أعتقد، أنني لن أتمكن من عبور الحدود لمعرفة ما يحدث في أوكرانيا، والأسباب واضحة".

وأضاف: "أتطلع إلى الحصول على معلومات حول ما يحدث هناك من المسؤولين الأمريكيين والبولنديين، وكذلك ممثلي المنظمات الإنسانية، وكذلك حول عملهم والخطط المستقبلية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا".

ووفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ففي "الفترة من 24 فبراير إلى 21 مارس، وصل أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا