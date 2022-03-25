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بولندا لا تتوقع اتخاذ أي قرارات بعد زيارة بايدن

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بولندا لا تتوقع اتخاذ أي قرارات بعد زيارة بايدن
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
الرئيس الأمريكي/ جو بايدن (خلال القمة الطارئة لـ "الناتو" الخميس 24 مارس 2022)
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أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، لإذاعة "زيت" Zet، أنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات أو اتفاقيات عقب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى بولندا.

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وسيصل بايدن بعد ظهر اليوم، الجمعة 25 مارس، إلى مدينة "جيشوف" البولندية، حيث سيلتقي بالجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا، ثم سيلتقي يوم السبت بالرئيس البولندي، أندريه دودا، ويلقي كلمة.

وتابع رئيس مكتب الأمن القومي أنه ستكون هناك مفاوضات سياسية، دون خطط متوقعة للتوقيع على اتفاقيات، بينما "ستناقش الأطراف، من بين أمور أخرى، نشر قواعد عسكرية أمريكية دائمة في بولندا".

المصدر: نوفوستي

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