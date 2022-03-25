ناريشكين: روسيا تمر بنقطة تحوّل تاريخية

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، ورئيس الجمعية التاريخية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن بلاده تمر الآن بلحظة تاريخية، تقضي فيها على التهديدات التي تواجه أمنها القومي.

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وتابع ناريشكين، خلال اجتماع للجمعية حول "دعم الأدب ونشر الكتب في روسيا (2016-2024)": "إن جنودنا وضباطنا لا يدخرون حياتهم ليعيدوا السلام في إقليم الدونباس، ويقضون على التهديد الذي يواجه أمننا القومي. إن روسيا تمر الآن بلحظة تاريخية مفصلية، لطالما جرى الحديث عنها من قبل الأدب الروسي العظيم".

المصدر: تاس