تركيا.. ضبط عملات وقطع أثرية مهربة شمال غربي البلاد

أعلنت مديرية مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في قضاء أقجة قوجة التركي أن فرق الأمن في ولاية دوزجة شمال غربي البلاد، ضبطت عددا كبيرا من القطع الأثرية، بينها عملات نقدية مهربة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "العملية جرت بعد تلقي المديرية بلاغا بوجود شخص يقوم بتهريب القطع الأثرية".

وأضافت المصادر، أن "فرق الأمن ألقت القبض على المتهم وضبطت في مكان إقامته وسيارته 419 عملة نقدية، و174 قطعة أثرية أخرى".

وأحيل الموقوف إلى القضاء، بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه في مديرية الأمن بالولاية، للمثول أمام المحكمة المختصة.

المصدر: "الأناضول"