تركيا.. تنفيذ أكبر عملية لمكافحة تهريب الآثار في تاريخ البلاد وضبط أكثر من 4 آلاف قطعة أثرية

في أكبر عملية من نوعها بتاريخ البلاد، تمكنت السلطات الأمنية التركية من توقيف 92 مشتبها بهم في تهريب الآثار، في 30 ولاية.

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وأشارت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، إلى أنه "تم إصدار أمر اعتقال بحق 76 من المشتبه فيهم، ووضعهم على ذمة التحقيق".

وكشفت "الأناضول" أنه وبحسب المصادر، فقد "جرى ضبط 4 آلاف و122 قطعة أثرية، في إطار عملية "الأناضول" الأمنية، بعد عامين من التحقيقات، التي شملت تركيا وبلغاريا وكرواتيا وصربيا".

المصدر: "الأناضول"