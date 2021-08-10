تركيا.. تنفيذ أكبر عملية لمكافحة تهريب الآثار في تاريخ البلاد وضبط أكثر من 4 آلاف قطعة أثرية
Reuters Murad Sezer
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في أكبر عملية من نوعها بتاريخ البلاد، تمكنت السلطات الأمنية التركية من توقيف 92 مشتبها بهم في تهريب الآثار، في 30 ولاية.
وأشارت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، إلى أنه "تم إصدار أمر اعتقال بحق 76 من المشتبه فيهم، ووضعهم على ذمة التحقيق".
وكشفت "الأناضول" أنه وبحسب المصادر، فقد "جرى ضبط 4 آلاف و122 قطعة أثرية، في إطار عملية "الأناضول" الأمنية، بعد عامين من التحقيقات، التي شملت تركيا وبلغاريا وكرواتيا وصربيا".
المصدر: "الأناضول"