مسؤول تركي "يسخر" من أردوغان ويرمي "أكياس الشاي" على نواب "العدالة والتنمية"

ألقى تانجو أوزجان عمدة بلدية بولو التركية أكياس الشاي على نواب العدالة والتنمية، بخطوة ساخرة من فعل مماثل قام به الرئيس التركي بإطار توزيع مساعدات للمتضررين من الحرائق والفيضانات.

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وخلال كلمة ألقاها أوزجان في اجتماع مع نواب البرلمان، قال إنه سيفعل مثلما يفعل الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أخرج "أكياس الشاي" وبدأ برميها على نواب العدالة والتنمية.

وتسبب هذا الموقف بغضب نواب الحزب الذي يتزعمه أردوغان، الذين وصفوا أوزجان بـ"الوقاحة".

ونشر أوزجان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، مقطع الفيديو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "قلت: مثلما جاء اللاجئون سيذهبون، فغضب نواب العدالة والتنمية، فألقيت عليهم عبوات الشاي لتهدئتهم، ليقوموا بوصفي بالوقح وعديم التربية والديكتاتور، إنه موقف تراجيدي كوميدي، الأمر متروك لتقديركم".

#GeldikleriGibiGidecekler dedim. Ak Partili üyeler gerildi. Sakinleşmeleri için #çay ikram ettim. Utanmaz, terbiyesiz ve diktatör dediler bi gülme geldi :) Trajikomik. Takdir sizin. pic.twitter.com/pFks5MEGtc — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) August 3, 2021

وكان أردوغان تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، بسبب إلقائه عبوات الشاي على المتضررين من الفيضانات والحرائق، وهو فعل يقدم عليه عادة خلال فترة الانتخابات، وفق صحيفة "زمان" التركية.

Erdoğan afet bölgesi Rize'de sel ile sarsılan yurttaşlara çay fırlattı👇



Bu görüntüde neye üzüleceğimi şaşırdım. Çay atanın dangalaklığına mı, atılan çayları almaya çalışan koyunlara mı?

pic.twitter.com/PTfJdXr8N4 — ADALET (@adalett34) July 23, 2021

المصدر: زمان