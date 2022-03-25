زيلينسكي: بحثت مع أردوغان نتائج قمة "الناتو"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتائج قمة "الناتو" الأخيرة، والجهود الدبلوماسية حول أوكرانيا.

وقال: "تحدثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي، وتبادلنا الآراء بشأن الجهود الدبلوماسية الجارية".

وأضاف: "ناقشنا خطر أزمة الغذاء وسبل منعها"، شاكرا تركيا "على دعمها".

من جهته، أفاد مكتب الرئيس التركي في وقت سابق، أن "أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع زيلينسكي"، ناقشا خلالها الوضع على الأرض على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومرحلة المفاوضات بين موسكو وكييف.

المصدر: "تاس"