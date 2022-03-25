أردوغان يبحث مع زيلينسكي الوضع في أوكرانيا والمفاوضات مع روسيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في أوكرانيا والمفاوضات بين موسكو وكييف.

وقالت مديرية الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن "أردوغان أجرى محادثات هاتفية مع زيلينسكي، وتم خلال الاتصال مناقشة الوضع على الأرض، وعملية المفاوضات".

وأضاف البيان أنه "خلال المحادثات بلغ الرئيس التركي نظيره الأوكراني أنه أكد مرة أخرى على دعم وحدة أراضي أوكرانيا في قمة قادة الناتو وبالمحادثات الثنائية على هامش القمة، وأنه شارك القادة السياسة النشطة والمبدئية التي تتبعها أنقرة، كالجهود الديبلوماسية الفعالة التي بذلتها خلال تلك المحادثات والاجتماعات".

وختم البيان أن "أردوغان أكد بأن تركيا قدمت كل المساعدة الممكنة خلال هذه المحادثات".

وكان الرئيس التركي قال في تصريح بوقت سابق من اليوم بأنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي

وقال: "سأجرى محادثة اليوم الجمعة مع زيلينسكي، وقد أجري أخرى مع بوتين نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل".

المصدر: RT+الأناضول