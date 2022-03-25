إسرائيل توقع مذكرة للتعاون العسكري مع المغرب

وقعت إسرائيل والمغرب في الرباط على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وبحث الجانبان الروابط التاريخية والثقافية والمصالح المشتركة، وأعربا عن رغبتهما في تطوير التعاون العسكري.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: إن "رئيس الهيئة الاستراتيجية الميجر جنرال تال كالمان وقائد لواء العلاقات الخارجية البريغادير أفي دافرين وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات البريغادير "ج". اجتمعوا مع مسؤولين في قيادة الجيش المغربي وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق. واتفق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تمهيدا للتوقيع على خطة عمل بين الجانبين".

وبحث الجانبان الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة، حيث أبديا رغبتهما في تطوير التعاون العسكري.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"+تويتر