إسرائيل والمغرب توقعان مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الجوية الفضائية

وقعت إسرائيل والمغرب، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الجوية الفضائية، وذلك بعد توقيع مذكرة للتفاهم الأمني خلال الزيارة الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط.

وحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن الشركة الإسرائيلية المتخصصة تركز في الصناعات الجوية والفضائية عملها في إنتاج الأنظمة الجوية للاستخدام العسكري والمدني، وتطوير مشاريع استثمارية في قطاع صناعة الطيران في المغرب.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن "الشركة الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الجوية والفضائية، هي شركة رائدة في العالم تتوفر على ركائز صناعية قوية.. ونحن نتشرف باهتمامهم ببيئتنا الصناعية في المغرب".

وأشار إلى أن "إسرائيل والمغرب يبدآن اليوم مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي"، مبينا أن "هذه المرحلة تتميز بتبادل الخبرة والقيم المشتركة لما يخدم مصالح البلدين".

وتوجه إلى المسؤولين الإسرائيليين قائلا: "نجاحكم هو نجاحنا، وسنقاتل من أجل إنجاح هذه الشراكة المتميزة”، موردا أن “ثقة الشركاء مهمة بالنسبة إلينا".

🇮🇱🇲🇦#عاجل

إسرائيل و #المغرب وقعتا اليوم مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني



وقع المذكرة في #الرباط عن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية عمير بيريتس @amirperetz وعن الجانب المغربي وقعها وزير التجارة والصناعة رياض مزّور @Mezzour@israel_iai 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/8BmriV7ugL — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 23, 2022

من جانبه، قال مدير الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيرتس: "أنا فخور بوطني المغرب، وفرحان بزاف لأنني ولدت هنا في مدينة أبي الجعد"، لافتا إلى أأنه سبق له أن كان رئيسا لبلدية ونقابة عمالية ثم تدرج في مهام كبيرة مثل وزير الدفاع والاقتصاد والصناعة، ثم مديرا لشركة الطيران.

المصدر: "هسبريس"