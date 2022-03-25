إسبانيا.. إضراب للصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود (فيديو)

قطع الصياديون أحد جسور مدينة أيامونتي الرابط بين إسبانيا والبرتغال وأشعلوا الإطارات على الطريق، استمرارا للاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن العقوبات ضد روسيا.

وبدأت مسيرة الاحتجاج التي شارك فيها نحو 50 شخصا صباح الجمعة، حيث توجه المشاركون إلى الجسر وأضرموا النار في الإطارات، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بالاتجاهين.

ووصل إلى المكان عناصر من الحرس المدني والإطفاء حيث استمر العمل لمدة ساعة.

وحسب صحيفة "ذا لوكال" المحلية، فإن وكالات إنفاذ القانون تعمل الآن على التحقق من هوية المتظاهرين، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.

Des pêcheurs espagnols d'Ayamonte bloquent le pont international de la Guadiana reliant l'#Espagne au Portugal pour protester contre la hausse du prix des #carburants. pic.twitter.com/Slt68PnvEQ — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 25, 2022

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه وبعد مفاوضات استمرت أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوم الخميس 24 مارس، أبرمت الحكومة الإسبانية اتفاقا أوليا مع نقابة نقل رئيسية لدعم الوقود لسائقي الشاحنات المضربين.

وبدأ إضراب لأجل غير مسمى في قطاع النقل في إسبانيا في 14 مارس الجاري، وتسبب في انقطاعات في تسليم المنتجات في جميع أنحاء البلاد ولم تؤد المفاوضات بين الحكومة والمضربين إلى نتائج، على الرغم من وعود السلطات بتعويض جزئي عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

وعرضت الحكومة فعليا تخفيضا بنسبة 20 في المائة في أسعار الوقود لسائقي الشاحنات بين 1 أبريل و30 يونيو، ولكن بعد رفض التفاوض مع النقابات التي دعت بالفعل إلى الإضراب الذي شبهه البعض في مجلس الوزراء بـ "اليمين المتطرف".

المصدر: وسائل إعلام إسبانية