وصول أكثر من 120 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية إلى مقاطعة خاركوف

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنها وبالتعاون مع الحرس الوطني الروسي، قامت بتوصيل أكثر من 120 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة خاركوف في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن قافلة تضم 12 شاحنة محملة بالمساعدات وصلت مقاطعة خاركوف بمرافقة الحرس الروسي.

وتتضمن هذه المساعدات، المواد الغذائية، مواد نظافة الأطفال والملابس والضروريات الأساسية والمواد الكيميائية المنزلية.

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ووصلت هذه المساعدات إلى عدة مراكز سكنية من بينها: كوبيانسك ودفوريتشنايا وفيليكي بيرلوك وبيلي كولوديز وبريكولوتنوي وفولتشانسك وأولخوفاتكا. وقد تم تسليم هذه المساعدات إلى رؤساء إدارات المدن والبلدات المذكورة أعلاه، لتوزيعها على السكان، وخاصة على المحتاجين منهم: الأسر الكبيرة والأسر ذات الدخل المنخفض، وكبار السن ، ودور الأيتام والمدارس الداخلية.

سيحصل المحتاجون على سلات غذائية تشمل: الحبوب والمعكرونة والدقيق والمعلبات والبطاطس والبنجر. تشمل المساعدات الإنسانية أيضا الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الكيميائية المنزلية.

ووفقا للبيان، أخذ الوضع في الأراضي المحررة يستقر تدريجيا.

المصدر: تاس