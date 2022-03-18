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الأمم المتحدة: تسيير أول قافلة مساعدات لمدينة سومي الأوكرانية

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الأمم المتحدة: تسيير أول قافلة مساعدات لمدينة سومي الأوكرانية
Legion-Media Roman Diachkin
مدينة سومي الأوكرانية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت الأمم المتحدة عن تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة سومي بشمال شرقي أوكرانيا يوم الجمعة.

وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الأزمة الأوكرانية، أمين عوض، في بيان له، إن "الأمم المتحدة قامت اليوم بتسيير أول قافلة مساعدات إنسانية عاجلة إلى مدينة سومي".

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وأوضح عوض أنه تم نقل 130 طنا من المساعدات، بما فيها الأدوية والمياه والأغذية التي سيتم توزيعها على 35 ألف شخص.

وأضاف أنه تم كذلك نقل المعدات لإصلاح أنظمة أنابيب المياه، مما سيسمح بمساعدة نحو 50 ألف شخص في المدينة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستمر منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"

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